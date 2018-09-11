Нижний Тагил, Свердловская область, 11 сентября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Российские и польские промышленники — представители Юргинского машиностроительного завода (входит в «Уралвагонзавод») и польской компании EHS Sp. Z о.о. — договорились о совместной реализации проекта по оснащению российских шахт современным горным оборудованием. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба нижнетагильского предприятия.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция На угольной шахте

Отмечается, что в России не производятся аналоги элементов системы управления и блоков гидравлического управления и гидравлической арматуры для горнодобывающей техники, поэтому в рамках подписанного соглашения российская и польская стороны намерены устранить этот недостаток и совместно производить востребованное горно-шахтное оборудование.

«Стороны договорились совместно участвовать в конкурсах, тендерах, проектах по поставке горно-шахтного оборудования. Как в части его производства, так и в части финансирования данных проектов», — сообщили на заводе.

Достигнутую договоренность на «Уралвагонзаводе» оценивают положительно: применение современных технологий позволит загрузить мощности Юргинского машзавода, модернизировать и оптимизировать технологические процессы на предприятии. Предполагается, что реализация соглашения позволит российским машиностроителям получить необходимый опыт и преимущества на рынке горно-шахтного оборудования.

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