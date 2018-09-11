Ярославль, 11 сентября, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Ярославской области кандидаты «Единой России» проиграли выборах главы в 3 сельских поселениях. Впервые в регионе в одном из поселений выборы выиграл представитель ЛДПР. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Плакат «Выберем достойных»

Кандидат от ЛДПР, заместитель председателя сельхозкооператива «Агроперспектива» Павел Пухов выиграл выборы главы Курбского сельского поселения Ярославского района. Он набрал 40% голосов, в то время как его конкурент от «Единой России» сотрудник налоговой инспекции Галина Червякова 29%.

Была очень острая кампания, были сильные кандидаты. Но я иду не как оппозиционер, я не кидался политическими и лозунгами и не ругал действующую власть. Я иду работать для людей и надеюсь стать членом команды», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Павел Пухов.

Пухов не впервые участвует в избирательной гонке — в 2013 году он уже выдвигался на этот пост, но тогда проиграл. Брат Павла Пухова Вячеслав стал депутатом местного совета, выборы в который прошли также 9 сентября.

Кандидаты от «Единой России» проиграли выборы глав в двух поселениях Угличского района. В Слободском сельском поселении на выборах столкнулись действующая глава поселения и ее заместитель. Выдвинутая «Единой Россией» глава администрации Нина Смирнова набрала 30% голосов, а победу одержала самовыдвиженец — ее заместитель Марина Аракчеева с результатом в 60%.

В Отрадновском поселении кандидат от «Единой России» гендиректор ООО «Национальная электронная библиотека» Юлия Вересова набрала всего 9% голосов. Ее конкурент — самовыдвиженец директор школы Людмила Рябикова получила поддержку 37% избирателей.

В этих двух случаях можно говорить скорее о несогласованности действий «Единой России» и местной администрации, чем о протестном голосовании.

Во всех остальных случаях в Брейтовском, Любимском, Ростовском, Тутаевском и Угличском районах на выборах глав победили кандидаты от «Единой России».