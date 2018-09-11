Москва, 11 сентября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Московский городской суд продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в многомиллионных хищениях в «Седьмой студии», до 19 октября, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Серебренникову меры пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября 2018 года», — огласил решение судья.

Напомним, Серебренникова обвиняют в хищении денежных средств, выделенных Минкультом РФ на проект «Платформа». Речь идёт о 133 млн рублей. Уголовное дело следственные органы расследуют с весны 2017 года.

Читайте также: Следствие по делу о воровстве в «Гоголь-центре» продлено