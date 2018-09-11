Анадырь, 11 сентября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Морской десант высажен в районе мыса Ванкарем на Чукотке в рамках масштабных учений «Восток-2018». В операции задействованы подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Высадка морского десанта

Морская десантная операция сил Северного флота на Чукотке состоялась впервые в современной истории. Десантирование на необорудованное побережье проходило в несколько этапов, при этом экипажи кораблей и десант показали слаженность действий.

Так, подход больших десантных кораблей к берегу был обеспечен огневой поддержкой большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», а также корабельных вертолетов Ка-27. Техника вышла непосредственно на берег.

Силы Северного флота в рамках учений отрабатывают тактические действия в Арктической зоне в районе Чукотки в морях и на побережье.

Масштабные маневры «Восток-2018» начались 11 сентября и продлятся до 17 сентября. В них задействованы около 300 тыс. военнослужащих, авиация, танки, бронетранспортеры, корабли и другая техника.

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