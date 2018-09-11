В Херсоне мужчина умер от ботулизма
Херсон, 11 сентября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. На Украине зафиксирован очередной смертельный случай ботулизма, сообщил центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины 11 сентября на официальной странице.
Супружеская пара заразилась ботулизмом, употребив копченую рыбу домашнего приготовления. Их привезли в больницу вечером 10 сентября, но мужчина скончался спустя час после госпитализации. Женщина находится в реанимации.
В сообщении также сказано, что это восьмой смертельный случай ботулизма на Украине с начала 2018 года.
Напомним, по мнению экспертов, увеличение числа заболевших ботулизмом вызвано многочисленными нарушениями условий хранения и переработки рыбы на предприятиях Украины, а также отменой документов, контролировавших соблюдение этих норм.
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