Санкт-Петербург, 11 сентября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Петербурге объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми дождями и сильным ветром. До этого в течение 11 дней в городе на Неве была необычайно тёплая погода.

Дарья Драй ИА REGNUM Круизный корабль в Петербурге

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 12 сентября ожидаются дожди, местами они будут сильными.

«Ветер в порывах 15−20 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с», — отметили в спасательном ведомстве и порекомендовали горожанам и гостям города соблюдать внимательность и осторожность при нахождении на улице.

По шкале Бофорта, ветер до 24 м/с считается штормовым и может принести небольшие повреждения, в первую очередь — крышам зданий. На водной акватории при штормовом ветре вероятны высокие волны.

Как сообщалось, первые 10 дней сентября 2018 года стали в Петербурге самыми теплыми за последние 80 лет.

В Ленинградской области 12 сентября также прогнозируются грозы, ночью — сильные дожди, утром и днем местами порывы ветра 15−20 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с. 13 сентября вновь местами ожидаются ливни, грозы, порывы ветра до 15−20 м/с.