Дамаск, 11 сентября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В провинции Идлиб начались съемки постановочной провокации с якобы применением химического оружия властями Сирии, сообщает 11 сентября RT со ссылкой на заявление Центра по примирению враждующих сторон САР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая «атака». «Оскар» за постановку

«В настоящее время в населённом пункте Джиср-эш-Шугур идут съёмки постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия» против мирного населения», — говорится в заявлении со ссылкой на поступившую информацию от жителей Идлиба.

Отмечается, что в населенный пункт прибыли съемочные группы ближневосточных телеканалов, а также один из региональных филиалов новостного канала США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб террористами при активном участии британских спецслужб готовится провокация с использованием химоружия.

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