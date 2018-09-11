Вашингтон, 11 сентября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон подверг резкой критике Международный уголовный суд (МУС), сообщает 11 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

«Международный уголовный суд угрожает суверенитету США и интересам национальной безопасности», — отметил Болтон, выступая в Вашингтоне перед консервативными аналитиками.

«Мы не будем сотрудничать с МУС, он для нас мертв», — резюмировал советник Трампа.

Напомним, негативное отношение Соединенных Штатов к уголовной международной институции вызвано обвинениями в военных преступлениях, совершенных американскими военными во время спецопераций в Афганистане.