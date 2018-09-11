Ханты-Мансийск, 11 сентября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Петербургский спортсмен Магомед Джамалов стал обладателем бронзовой награды в абсолютном зачете на международном инклюзивном турнире по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов». Об итогах прошедшего в Ханты-Мансийске состязания сообщает благотворительный фонд «Точка опоры».

Благотворительный фонд «Точка опоры» Петербургский пауэрлифтер Магомед Джамалов

Участниками турнира стали 16 спортсменов из шести стран мира. Восемь из них являются паралимпийцами, восемь не имеют физических ограничений.

Тяжелоатлеты соревновались в абсолютном зачете. Среди всех весовых категорий учитывался поднятый вес относительно собственного, расчет производился по специальной формуле.

Санкт-Петербург представляли многократные рекордсмены и чемпионы России Магомед Джамалов и Марина Бекетова. Джамалов, выступавший в весовой категории 88 кг, поднял штангу весом 201 кг и завоевал бронзовую медаль.

«Потрясающие эмоции от турнира. Был воодушевлен от царящей там атмосферы. И очень рад, что принял участие в таком событии», — рассказал спортсмен.

Лучший результат у мужчин показал Роман Еремашвили из Белоруссии, на втором месте — Осман Шериф из Египта.

Марина Бекетова, выступавшая в весовой категории до 50 кг, показала результат 98 кг и стала четвертой среди женщин. Первое место заняла Рехаб Ахмед из Египта, второе — Вера Муратова из Лакинска, третье — Ирина Полетаева из Ленинска-Кузнецкого.

Международный инклюзивный турнир по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов» проводится с 2013 года на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата поднимают штангу в лежачем положении с фиксированными ногами. Нагрузка в этом случае не распределяется равномерно по телу, а приходится на руки.