Москва, 11 сентября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Кремле не знают о предложении главе Хакасии Виктору Зимину покинуть свой пост до проведения второго тура губернаторских выборов в республике, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее в СМИ со ссылкой на источник распространилась информация о том, что в администрации президента ситуацию в Хакасии называют неуправляемой.

«Мне ничего на этот счет неизвестно, я не знаю, кто является источником этих сообщений», — заявил Песков.

Напомним, согласно сообщениям СМИ, в регионе якобы введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Также сообщалось, что администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Зимин проиграл выборы губернатора Хакасии 9 сентября 2018 года кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. За действующего главу региона проголосовали 32,42% избирателей, тогда как Коновалова поддержали 44,81% жителей. Второй тур выборов должен состояться 23 сентября.