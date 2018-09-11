Ярославль, 11 сентября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. 13 сентября состоится внеочередная конференция ярославского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», где планируют избрать нового председателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель председателя организации Альфир Бакиров.

Yarregion.ru Альфир Бакиров

Ярославское отделение общественного объединения малых и средних предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» распространила заявление, в котором сообщается о приостановлении членства заместителя председателя организации Альфира Бакирова. Причина — неуплата членских взносов.

В организации заявили, что общая задолженность только членов Совета регионального отделения составляет внушительную сумму — более двухсот тысяч рублей.

«Председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Выржиковский таким образом пытается убрать тех, кто не согласен с его мнением. Долгов у меня нет, я член правления «ОПОРЫ РОССИИ» федерального уровня», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Со слов Альфира Бакирова, федеральное руководство «ОПОРЫ РОССИИ» уже составило протокол, в котором записано, что действия председателя ярославского отделения нарушают Устав. Президиум «ОПОРЫ РОССИИ» должен разобраться в ситуации и решить дальнейшую судьбу Сергея Выржиковского.

«Он (Сергей Выржиковский — редакция) таким образом исключил весь совет регионального отделения, который выступает против него. Все, тему закрываю. Дальше комментировать не буду. Мы не собирались выносить это в открытое поле, но раз так получилось, то это хуже для него», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Альфир Бакиров.

Получить комментарий Сергея Выржиковского оперативно не удалось.

13 сентября состоится внеочередная конференция ярославского отделения «ОПОРЫ РОСИИ», где планируют избрать нового председателя.