Конфликт в ярославском отделении «ОПОРЫ РОССИИ» погасит Москва?
Ярославль, 11 сентября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. 13 сентября состоится внеочередная конференция ярославского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», где планируют избрать нового председателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель председателя организации Альфир Бакиров.
Ярославское отделение общественного объединения малых и средних предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» распространила заявление, в котором сообщается о приостановлении членства заместителя председателя организации Альфира Бакирова. Причина — неуплата членских взносов.
В организации заявили, что общая задолженность только членов Совета регионального отделения составляет внушительную сумму — более двухсот тысяч рублей.
«Председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Выржиковский таким образом пытается убрать тех, кто не согласен с его мнением. Долгов у меня нет, я член правления «ОПОРЫ РОССИИ» федерального уровня», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.
Со слов Альфира Бакирова, федеральное руководство «ОПОРЫ РОССИИ» уже составило протокол, в котором записано, что действия председателя ярославского отделения нарушают Устав. Президиум «ОПОРЫ РОССИИ» должен разобраться в ситуации и решить дальнейшую судьбу Сергея Выржиковского.
«Он (Сергей Выржиковский — редакция) таким образом исключил весь совет регионального отделения, который выступает против него. Все, тему закрываю. Дальше комментировать не буду. Мы не собирались выносить это в открытое поле, но раз так получилось, то это хуже для него», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Альфир Бакиров.
Получить комментарий Сергея Выржиковского оперативно не удалось.
13 сентября состоится внеочередная конференция ярославского отделения «ОПОРЫ РОСИИ», где планируют избрать нового председателя.