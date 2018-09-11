Сямэнь, Китай, 11 сентября, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Индонезия пытается привлечь инвесторов и предлагает держаться подальше от доллара США на Китайской международной инвестиционно-торговой выставке (CIFIT), которая проходит в Сямэнь 8−11 сентября 2018 года, сообщает Antaranews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долларовая наживка

На инвестиционном семинаре глава индонезийского инвестиционного координационного совета Томас Лембонг заявил, что наибольшей угрозой в настоящее время является чрезмерная зависимость от доллара США. Он предложил развивающимся странам «держаться подальше от американского доллара» и переключаться на другие валюты, такие как фунт, евро, иена и юань.

По словам Томаса Лембонга, Индонезия, как страна с четвертым по величине населением в мире, 16-я экономика с ВВП выше 1 трлн рупий, экономический рост которой выше 5% в год, имеет хорошие отношения с Китаем.

«Мы готовы развивать дальнейшее сотрудничество с Китаем и другими странами мира, чтобы поддерживать друг друга», — отметил глава индонезийского инвестиционного координационного совета.

Напомним, в 2017 году инвестиционно-торговую выставку посетили более 120 тысяч человек. Ежегодная выставка традиционно проходит 8 сентября.