Вашингтон, 11 сентября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Ракетную систему с дальностью действия 1,6 тыс. км разрабатывают американские военные специалисты. Об этом сообщает издание Breaking Defence со ссылкой на источники в минобороны США.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Пуск ракеты

Ракету с такой дальностью в США разрабатывают впервые с момента распада СССР. Маневрирующая ракета будет способна развить скорость выше 5 Махов и преодолеть в пять раз большее расстояние, чем ракетно-артиллерийские системы, состоящие на вооружении армии США.

Название новой ракеты пока неизвестно. Стратегическое артиллерийское орудие большой дальности, ствол которого предназначен для пуска ракет, также находится в разработке. Оно рассчитано на уничтожение радаров, ракетных пусковых установок и мобильных командных пунктов противника.

Предполагается, что обе системы разрабатываются для борьбы с современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, которыми сегодня располагают Россия и Китай. Ракетная система с дальностью 1,6 тыс. км противоречит положениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который США и СССР подписали в 1987 году.