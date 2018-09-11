Улан-Удэ, 11 сентября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Сотрудники Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова — профессор кафедры растениеводства и луговодства Анатолий Кушнарев и декан агрономического факультета Бэликто Цыбиков — приняли участие в дегустационной оценке 13 сортов картофеля, находящихся на сортоиспытании в Заиграевском сортоучастке. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885

«Дегустационная оценка является одним из заключительных этапов в процедуре сортоиспытания, результаты которой учитываются при принятии решения о районировании лучших сортов, а также их включении в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура сортоиспытания кроме дегустационной оценки, предполагает оценку признаков на сельскохозяйственную полезность. Культура может быть признана полезной только в случае, если по своей урожайности или другим признакам она превзойдёт ранее зарегистрированные сорта.

В этом году комиссия исследовала сорта картофеля по трем группам скороспелости: раннеспелая (Антонина, Алдан, Коломбо, Колымский, Миа, РедСкарлет), среднеспелая (Адретта, Памяти Рогачева, Гала, Гермоза) и среднепозднеспелая (Тарасов, Балтик Роуз, Гейзер).

Итоги работы ученых будут учтены во время заседания Региональной межведомственной комиссии по сортовому районированию. Информация о лучших из продегустированных сортах будет озвучена в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.