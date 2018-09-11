Москва, 11 сентября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Мосгордума намерена ввести наказание за опасные селфи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом сообщила, выступая в Госдуме, представитель Мосгордумы Инна Святенко.

Explorationurbaine.com Руфер. Всё ради селфи

«Мы продумываем законодательную инициативу по всем опасным селфи», — сказала Святенко.

Мосгордума предлагает повысить штрафы для зацеперов — за проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах. Штраф предлагалось повысить со 100 рублей до 5 тыс. рублей.

В планах Мосгордумы ввести наказание для руферов — экстремалов, залезающих на крыши высоток.