Владивосток, 11 сентября, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Минэкономразвития повысило краткосрочный прогноз оттока капитала, однако причин для коррекции долгосрочного прогноза нет. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава МЭР Максим Орешкин, передает 11 сентября радиостанция Business FM.

Robert Lawton Вода стекает сквозь дренажную решётку

В прогнозе, сделанном в начале лета, обновлена динамика на ближайшие 6−12 месяцев. С учетом всей волатильности на глобальном рынке и санкций краткосрочный отток капитала на ближайшие шесть месяцев серьезно увеличен. Курс, которому этот отток капитала соответствует, более слабый, пояснил министр.

В долгосрочной перспективе, за пределами года, нет причин для изменения показателей. Стабильность курса опирается на бюджетные правила, низкую устойчивую инфляцию. Это обеспечивает стабильность валюты и ее покупательную способность в долгосрочной перспективе, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября котировки валютной пары доллар/российский рубль достигли самых высоких отметок с апреля 2016 года. Так, зафиксирована цена продажи более 70 руб. 38 копеек за доллар.

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