Курган, 11 сентября, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Дело бывшего начальника налоговой службы отправляется в Курганский городской суд. Он находится под стражей с февраля 2018 года. Арестована также часть его имущества в Тюмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело №

Напомним, бывший руководитель УФНС обвиняется во взятке и растрате бюджетных денег. По версии следствия, в феврале 2017 года он предложил курганскому застройщику, которого привлекла к ответственности налоговая, передать ему три миллиона рублей, обещая покровительство. Однако суд отменил решение налоговых органов, тем временем начальник УФНС по Курганской области получил, как считает следствие, только часть суммы — 500 тысяч рублей. Кроме того, высокопоставленный чиновник в 2014—2017 годах пользовался служебным транспортом, чтобы ездить на выходные в Тюмень к семье, заливая топливо, как считают следователи, за счёт бюджетных средств. Следствием установлен факт не менее 183 таких частных поездок, стоимость которых обошлась бюджету почти в 400 тысяч рублей.

Отмечается, что подозреваемый свою вину отрицает. По его версии, он встречался с застройщиком по просьбе одного из членов правительства региона, чтобы урегулировать ситуацию с долгами бизнесмена, но взятку не вымогал. В качестве доказательства чиновник приводит нестыковку в датах существования предприятия и якобы дачи взятки. Поездки на служебных автомобилях и растрату бензина он объяснил командировками.

Добавим, что бывший начальник УФНС Зауралья был взят под стражу сразу после предъявления обвинения. В марте 2018 года он пытался добиться изменения меры пресечения через суд, предлагая залог в два миллиона рублей, но безуспешно. Одновременно с арестом чиновника по ходатайству следствия был арестован принадлежащий ему подземный гараж в Тюмени стоимостью 1,5 млн рублей.