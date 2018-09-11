Козельск, Калужская область, 11 сентября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Козельска за хранение дома мины времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей областного управления МВД России.

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По версии полицейских, мужчина приобрел и хранил по месту своего жительства ручную минометную мину калибра 50 мм.

В отношении него было возбуждено уголовное дело статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

На период расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают личность продавца, реализовавшего фигуранту опасный предмет.

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