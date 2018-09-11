Лондон, 11 сентября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Новый альбом от легенды — это всегда праздник, который на всё оставшееся время будет с вами. А кто может быть легендарнее сэра Пола Маккартни? Кто может сравниться с великими Beatles? Почти пятьдесят лет назад ливерпульские кудесники сыграли свой последний концерт — тот, что на крыше — и всё, сказка закончилась. Музыкальная сказка, изменившая жизнь десятков миллионов человек.

Jimmy Baikovicius Пол Маккартни

Однако сэр Пол Маккартни не просто живёт — он продолжает записывать музыкальные альбомы. А мог бы просто наслаждаться жизнью на вершине, напевая «Hey, Jude», правда? Так что спасибо, сэр Пол, что вы с нами.

Новая пластинка музыканта получила название Egypt Station, и на её обложке — картина самого Маккартни, созданная им в 1988 году. Да-да, он ещё и чудесно рисует! Сэр Пол считает, что каждая новая песня с Egypt Station — станции в большом музыкальном путешествии. Помним, «битлы» уже приглашали нас в путешествие — то, что было на Magical mystery tour. Новый концептуальный альбом? Неожиданная дань старому увлечению «битлов» эзотерике?

Нет. Будем справедливы, на «Сержанта Пеппера» данная пластика не тянет. Тут, конечно, есть и фирменные баллады, и качественный рок-н-ролл, но откровений вы не найдёте. Есть и очень, скажем так, современная работа Fuh You, клип на которую был презентован на днях. Её продюсирование Маккартни доверил Райану Теддеру из группы попсовой группы One Direction, а это, согласитесь, говорит о многом.

Впрочем, стоит ли ждать откровений от Пола Маккартни? Пожалуй, что нет. Не сейчас. Хотя последний альбом другой, пусть и меньшей, легенды Дэвида Боуи — Blackstar — стал едва ли не лучшим в его биографии. В случае же «битла» наслаждаться стоит тем фактом, что легенда по-прежнему записывает отличную музыку — образцовую. А 17 сентября сэр Пол Маккартни отправляется в большой тур. Ждём легенду в России!