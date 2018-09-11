Липецк, 11 сентября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Липецкой области 9 сентября состоялись дополнительные выборы депутата областного совета по одномандатному избирательному округу №22, депутатов Липецкого горсовета по одномандатным избирательным округам № 6 и 17 и депутата горсовета города Грязи по одномандатному избирательному округу №2. Как сообщила пресс-служба областной администрации, всего в единый день голосования на территории региона работали 33 избирательных участка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как рассказал председатель областной избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов, на вакантные депутатские места претендовали 19 человек, представляющих разные политические партии. Пять кандидатов соревновались за место в облсовете, 10 — за две вакансии в Липецком горсовете, четыре кандидата боролись за одно место в Грязинском горсовете. Всего на выборах проголосовали 9060 жителей области.

В Ельце дополнительные выборы в Липецкий областной совет депутатов прошли без жалоб. Набрав более 37% голосов, там победила ректор ЕГУ Евгения Герасимова. В Липецке по избирательному округу №6 первое место занял генеральный директор ООО «Межрегиональная Компания Терминал Электрик» Игорь Крутских, а по избирательному округу №17 большинство голосов получил директор ООО «Стройотдел» Александр Кофанов. В Грязях победила руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» Елена Дробышева. Все избранные депутаты являются представителями партии «Единая Россия».

Руководитель региона Олег Королев отметил хорошую организацию выборов и поблагодарил земляков за проявленную гражданскую активность. По его словам, в Липецкой области созданы максимально благоприятные условия для свободного волеизъявления граждан.