Москва, 11 сентября, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Новость о том, что скандально известная игра Pokemon Go официально появилась в России, стала одной из самых обсуждаемых в сети. В русскоязычном сегменте Twitter эта тема поднялась на первое место по количеству твитов. За несколько часов пользователи опубликовали более 31,2 тысяч записей об игре.

BagoGames Игра Pokemon Go

Поскольку речь идёт об официальной версии (неофициальную некоторые российские пользователи находили и ранее), то многие пользователи шутят на эту тему.

https://twitter.com/meownauts/status/1039415095703621632

Другие задаются вопросом, ловит ли кто-то ещё покемонов. Ряд других, напротив, не сомневается, что ажиотаж вокруг игры закончился уже давно.

https://twitter.com/Alex_Schepilov/status/1039382883557953536

https://twitter.com/DerArto/status/1039400284777197568

https://twitter.com/WylsacomRed/status/1039401573208731648

https://twitter.com/Niyama_ru/status/1039419365505019904

Немало пользователей, которые рады выходу игры. Однако в основном новость о появлении в России официальной версии Pokemon Go вызвала ироничную реакцию среди пользователей. Например, поводом для шуток стал релиз игры, близкий по времени к широким обсуждениям среди российской общественности пенсионной реформы.

https://twitter.com/kester34/status/1039440237582315520

Другие пользователи считают, что создатели игры опоздали, и вовсе не видят смысла в официальном запуске игры в России.

https://twitter.com/makovskiiyy/status/1039440130711404544

https://twitter.com/Browhiskas/status/1039440189712683008

А некоторые уже делятся первым опытом игры в Pokemon Go. Отмечается, что это не то, по чему стоило бы скучать.

https://twitter.com/deadrabb1t/status/1039423953331253248

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создавшая Pokemon Go американская компания Niantic сделала игру доступной для российских пользователей. Во многих других странах игра стала доступна ещё два года назад. И все же скачать Pokemon Go с некоторыми ухищрениями можно было и раньше. В России эта игра стала скандально известна после случая с российским блогером Русланом Соколовским, который получил три с половиной года лишения свободы условно за публикацию видео, в котором он играет в Pokemon Go в храме Спаса на Крови, комментируя происходящее.