Москва, 11 сентября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация на нефтяном рынке пока остаётся стабильной. Вторую сессию подряд нефть марки WTI торгуется в диапазоне $67,50−68,50 за баррель, а нефть марки Brent $77−78. Общая динамика цен на рынке чёрного золота показывает снижение ценовых котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Николай Дубовской. Притихло. 1890

«В ближайшей перспективе можно будет увидеть движение цены к уровню $66−65 за баррель WTI, и $75−74 за баррель марки Brent. Этому способствует экономический кризис, разыгравшийся в развивающихся странах», — отметил эксперт.

Планируемое повышение торговых пошлин США по отношению к Китаю может вызвать спад в экономике Китая и данный факт также способствует движению нефтяных котировок вниз. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти в мире.

Ситуацию вокруг санкций к Ирану сглаживает готовность многих стран ОПЕК+ не только заменить объёмы иранской нефти на мировом рынке, но и увеличить её добычу.

«Но на восточное побережье США надвигается ураган четвертой категории «Флоренс», который достигнет побережья поздно вечером 13 сентября или рано утром 14 сентября, и нанести разрушающий урон по нефтедобывающей инфраструктуре. Это событие может уже сегодня, 11 сентября, вызвать спекулятивный рост нефтяных котировок: WTI — к отметке $72 за баррель, а марку Brent — к отметке $80 за баррель», — считает Лисицын.

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