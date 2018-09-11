Москва, 11 сентября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Котировки валютной пары доллар/российский рубль 10 сентября достигли самых высоких отметок с апреля 2016 года (в моменте цена продажи превышала 70 руб. 38 коп. за доллар). Такому быстрому ослаблению национальной валюты способствовал целый ряд как фундаментальных, так и технических факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Это, во-первых, снижение интереса иностранных спекулянтов к рублёвым российским активам из-за угрозы введения новых санкций со стороны США, подразумевающих запрет для американских резидентов на покупку нашего госдолга (ОФЗ новых выпусков и др.). Во-вторых, объективная выгодность дешёвого рубля для отечественных производителей и экспортёров, а также бюджета страны; отсутствие сдерживающих внутриполитических факторов (выборы президента прошли ещё весной) и многое другое», — пояснил эксперт.

Все эти факторы продолжают действовать и сегодня. В то же время факторов, поддерживающих рубль, практически нет, или они не оказывают заметного влияния на курс. Так, например, стабилизация цен на нефть и повышение ставки ЦБ РФ никак не помогли рублю укрепиться.

«Сегодня, 11 сентября, торги по паре USD/RUR открылись небольшим снижением: цена доллара опустилась ниже 70 рублей. Но это вызвано лишь частичной фиксацией прибыли по ранее открытым позициям. И откат не продлится долго: все факторы, действующие против рубля, остаются в силе, кроме того, к ним могут добавиться новые. В ближайшие день-два можно ждать небольшую коррекцию в районе 69,10−69,40, а затем последует возобновление роста доллара с ближайшей целью 70,70−71,00», — считает Перекальский.

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