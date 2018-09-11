Москва, 11 сентября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Дочерняя компания российской государственной корпорации «Ростех» «Нацимбио» завершила первую фазу клинических исследований вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, сообщает 11 сентября пресс-служба корпорации.

(сс) ccipeggy Вакцина

«Новый препарат начнут разливать и упаковывать в России уже в 2020 году, полный цикл производства будет запущен в 2026 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство здравоохранения РФ намерено расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинами от ротавирусной инфекции в 2020 году. К этому времени «Ростех» полностью покроет потребности государственного заказа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России появится сеть централизованных клинико-диагностических лабораторий.

Это позволит российским компаниям снизить себестоимость медицинских анализов и повысить их качество, считают руководители трех предприятий, подписавшие соглашение с оператором проекта — «ИМЦ Концерн «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»).

Читайте подробнее: В России появится сеть централизованных клинико-диагностических лабораторий