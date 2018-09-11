Киев, 11 сентября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Внефракционный депутат рады, бывший губернатор Донецкой области Украины Сергей Тарута заявил, что украинские морские порты «Мариуполь» и «Бердянск» в Азовском море потеряли часть грузопотоков из-за войны в Донбассе и низкой арки Керченского моста. Об этом Тарута заявил в эфире телеканала «ЗIK».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По его словам, порт Бердянска резко снизил объемы перевалки грузов из-за приостановки работы отдельных предприятий Донбасса.

«Эта проблема фактически не касается Бердянска. Туда не заходят панамаксы, у которых главная выхлопная труба 35 метров. Для Бердянска проблема в том, что на Донбассе идет война, и те поставщики грузов, которые были, они сегодня фактически не работают. Для Бердянска нет грузов», — сказал Тарута.

Он сообщил, что Мариуполь потерял рынок США в результате действий России в Азовском море.

«Для Мариуполя это более сложная проблема, потому что это более глубоководный порт… Это касается чугуна, который мы отправляли на Америку. Мы это потеряли. Это около 1,5 млн тонн», — рассказал Тарута.

По его словам, Украина могла бы уговорить Россию построить арку Керченского моста высотой 38 метров, как это было предусмотрено первоначальным проектом.

«Во всех проблемах нужно винить не только Россию, с Россией все ясно, она — агрессор и ведет себя как агрессор. К сожалению, мы не успеваем реагировать, а только догоняем ситуацию. Мы делали вид, что мост совсем не строится. Если мы не могли надавить на Россию, чтобы она не строила, то единственное, чего мы могли добиться, чтобы она строила основную арку моста в рамках проекта. А по первоначальному проекту высота этой арки была 38 м. Тогда совсем не было бы проблем с проходом гражданских кораблей в Азовское море — в Бердянск и Мариуполь. Но Украина делал вид, что она не видит, что этот мост строится, не реагировала в рамках конвенций, которые подписаны и действуют до сегодняшнего дня. Она не привлекала наших европейских и американских партнеров, чтобы ставить вопрос в рамках конвенции ООН о транспортировке. Если бы мы отреагировали, тогда на 95% мост был бы построен с пролетом в 38 м. И этой проблемы не было бы», — считает Тарута.

Он также уточнил, что современные панамаксы строятся с низкой трубой, что позволяет кораблям проходить под главной аркой Керченского моста.

«Идет модернизация кораблей. Новая серия имеет меньшую выхлопную трубу, и они уже проходят. Сегодня таких пароходов около 35−40%. Мы будем привлекать более современные пароходы, но это больший фрахт», — подытожил Тарута.

Как сообщалось, 21 августа пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия задержала более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты в Азовском море.

По его словам, суда, которые направляются в украинские порты, очень долго получают разрешения для прохождения через пролив. Слободян отметил, что иногда им приходиться ожидать по несколько суток. В то же время суда, которые направляются в порты РФ в Азовском море, проходят Керченский пролив почти без задержек.