Маранелло, Италия, 11 сентября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Финский гонщик команды Ferrari Кими Райкконен уходит из итальянского коллектива по завершении сезона 2018 года, сообщает официальный сайт чемпионата «Формула-1» 11 сентября.

Morio Кими Райкконен

«В эти годы вклад Кими в команду как гонщика и как человека был фундаментальным. Он сыграл решающую роль в прогрессе команды, и в то же время всегда был отличным командным игроком. (…) Став чемпионом мира в составе Scuderia Ferrari, он всегда будет частью нашей истории и семьи. Мы благодарим Кими за все и желаем ему и его семье процветающего будущего», — заявило руководство команды.

Свой единственный чемпионский титул в «Формуле-1» Райкконен завоевал в 2007 году. Теперь он возвращается в швейцарский коллектив Sauber, с которым начиналась его карьера в королевском классе автоспорта в 2001 году. О подписании двухлетнего контракта финн сообщил на своей странице в Instagram.