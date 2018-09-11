Вашингтон, 11 сентября, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Бывший американский боксёр Оскар де ла Хойя заявил, что намерен баллотироваться в президенты США. Об этом 11 сентября сообщает издание TMZ.

Cliff Оскар де ла Хойя

Де ла Хойя сообщил, что серьёзно настроен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США в 2020 году.

По его словам, когда он занимался боксом, он хотел чтобы его голос был услышан, и возможность стать президентом позволит ему этого добиться.

Он также отметил, что если Канье Уэст объявил, что когда-нибудь будет баллотироваться в президенты, то почему этого не может сделать и он.

Напомним, де ла Хойя является олимпийским чемпионом 1992 года. В его активе 39 побед при шести поражениях. В 2008 году он завершил профессиональную боксёрскую карьеру.