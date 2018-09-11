Орел, 11 сентября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Благодаря общественной кампании в социальных сетях, которую начали неравнодушные жители города Орёл, удалось отыскать молодого человека, избившего свою собаку. Сцену жестоко обращения с животным возле детской площадки успела снять проходившая мимо женщина. Теперь действия хозяина овчарки будет оценивать полиция, сообщает «Орелград.ru».

Скриншот со страницы «Вконтакте» vk.com/zlobully Помощь человека

8 сентября горожанка сняла на видео избиение животного. Причём самого молодого человека внимание окружающих только раззадорило. Орловчанка разместила запись в социальных сетях, в том числе в группе «Город Орёл | Орловчане ВКонтакте», где рассказала историю и написала, что хотела бы написать заявление в полицию. Чтобы отыскать мужчину, сообщение распространили также по другим пабликам и социальным сетям. За несколько часов запись просмотрели 15 тысяч человек. Кроме того, инициативная группа ходила по микрорайону, расспрашивая людей о «герое» видеозаписи. Около шести или семи часов орловчанам потребовалось, чтобы отыскать мужчину. К нему домой они вызвали полицию, а одна из искавших его женщин написала на него заявление.

Скриншот со страницы «Вконтакте» vk.com/zlobully Помощь человека

Одна из девушек, активно участвовавших в поисках молодого человека с видео, позднее написала на своей странице во «ВКонтакте», что у собаки перелом пальцев на левой лапе, и овчарке должны сделать УЗИ тела. Также к инициативным жителям Орла подключались волонтёры общества «Альянс защиты животных». Вечером 9 сентября в группе «Город Орёл | Орловчане ВКонтакте» опубликовали запись о том, что для овчарки уже подыскали новых хозяев.

Скриншот записи «Вконтакте» /vk.com/wall Новые хозяева собаки

Скриншот записи «Вконтакте» /vk.com/wall Овчарка Эрика обрела новых хозяев

Однако на этом история не закончилась. Некоторые пользователи в группе Орла «ВКонтакте» обвинили защитников собаки в применении силы по отношению к одному из горожан. Как пишет Medialeaks, председатель отделения «Альянса защиты животных» Олег Солер заявил, что не может рассказать подробности того, как забирали животное, но отметил, что этот вопрос «был решён силовым методом». Солер также сказал, что на нерадивого хозяина собаки готовится заявление в полицию от зоозащитников и от местного депутата городского совета.

Как ранее писало ИА REGNUM, в конце августа полиция Великобритании и добровольцы объявили, что разыскивают живодера, за три года убившего более 500 домашних животных. За его поимку объявлена награда в 11 000 фунтов стерлингов (более 900 тыс. руб). А в Новой Зеландии региональный совет Омауи недавно выступил с предложением запретить жителям заводить домашних кошек. По мнению инициаторов этого законопроекта, держать кошек дома — не лучший вариант, а запрет на заведение новых домашних питомцев поможет увеличить популяцию птиц в регионе.