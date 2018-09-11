Вашингтон, 11 сентября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Позиция США относительно деятельности Международного уголовного суда вытекает из их общего пренебрежения принципами международного права, а проблема неспособности народов найти в международном сообществе управу на своих гонителей остаётся нерешённой, отметил во вторник, 11 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления представителей США о возможном введении санкций против Гаагского суда.

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Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о возможном «принятии мер для защиты своих граждан от несправедливого преследования со стороны Международного уголовного суда», а также о возможности введения санкций против гаагских судей. Вашингтон не намерен ни сотрудничать с судом, ни помогать ему, добавил Болтон.

То, что сказал Джон Болтон по поводу позиции США относительно деятельности Международного уголовного суда, — это их известная позиция, вытекающая из их общего пренебрежения принципами международного права.

Идея отцов-основателей ООН — Сталина, Рузвельта и Черчилля — была правильной: иметь единые правовые принципы сосуществования государств на международной арене. Для улаживания ситуаций, связанных с нарушением международного права, и споров между государствами в обстоятельствах, когда политические средства исчерпаны, был создан Международный суд ООН.

Международный уголовный суд (МУС) — это инстанция принципиально иного свойства. Он создавался в конце 1990-х годов, когда разрушение всей мировой системы отношений, начавшееся в период Горбачёва и усилившееся с разрушением СССР, находилось уже на продвинутой стадии. Целью западных стран, инициировавших создание МУС, было получение механизма прямого уголовного давления на неугодных им политиков и граждан иностранных государств.

В силу прозападной инерции 1990-х Россия в сентябре 2000 года подписала статут МУС, но возникшая в нашей внешней политике в те годы тенденция к восстановлению суверенитета, к счастью, удержала наших руководителей от его ратификации. До 2016 года, однако, тянулась ситуация неопределённости в нашей позиции относительно Римского статута и деятельности МУС, но в ноябре 2016 года президент Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России участвовать в Римском статуте и, соответственно, выходе нашей страны из-под юрисдикции МУС.

Это было правильное решение. В его основе лежало не стремление обойти международное право, а реальное понимание того факта, что оно не работает, что в условиях заведомо нечестной позиции в отношении МУС США и их союзников этот орган может быть с корыстными политическими целями использован и против граждан России, и против наших союзников.

С одной стороны, нельзя не признать, что в ряде случаев МУС справедливо заводил уголовные дела против лиц, совершавших военные преступления и преступления против человечности (главным образом, в Африке). В то же время, в производстве МУС нет ни одного дела в отношении граждан США или Европейского союза, и не потому, что они не совершали военных преступлений — одни бомбёжки Сербии чего стоят!

Соответственно, нам было бы странно официально выступать с критикой позиции, озвученной помощником президента США по национальной безопасности. Тем не менее, проблема неспособности народов, подвергаемых агрессии, найти в международном сообществе управу на своих гонителей — очевидных преступников остаётся нерешённой.

Пока наша страна не восстановит свою былую силу, всё сохранится в нынешнем виде, если не станет хуже.