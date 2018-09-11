Ярославль, 11 сентября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Кандидат от партии «Коммунисты России» 21-летний Артем Денисов планирует работать в Ярославской областной думе. Об этом кандидат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Инстаграм Артема Денисова Артем Денисов

Он станет самым молодым депутатом регионального Законодательного собрания за всю его историю. Именно с 21 года и можно принимать участие в выборах в качестве кандидата. Денисов был избран по 24-й территориальной группе, включающей в себя Гаврилов-Ямский и Некрасовский районы. За партию «Коммунисты России» в этом округе проголосовали 8,23% избирателей (1103 человека). Это лучший результат среди остальных округов. Также в этом округе от «Единой России» были избраны Павел Исаев и Николай Бирук.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат был немногословен. В ответ на вопросы он сказал, что является членом партии «Коммунисты России», в которую он вступил три месяца назад, то есть накануне выборов. Денисов не смог вспомнить фамилию человека, пригласившего его вступить в партию и принять участие в выборах, сказав лишь, что этого человека зовут так же, как и его, — Артем.

На вопрос, планирует ли он работать в Ярославской областной думе, Артем Денисов сказал: «Да, планирую».

Сейчас победивший кандидат учится в Ярославском медицинском университете на 4-м курсе. Родом он из города Струнино Владимирской области. Он — будущий врач-травматолог. Ему предстоит два года учебы, а потом ординатура. Беседа с победителем избирательной гонки была недолгой. Молодой политик сослался на занятость и необходимость консультаций с представителями выдвинувшей его партии. Найти официальных представителей партии в Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось.

В социальных сетях в аккаунтах Артема Денисова политической информации почти нет. Лишь в Инстаграм размещена фотография с подписью, касающейся выборов. Подпись гласит: «В магазинах моего избирательного участка всегда полно еды».

Согласно закону, мандат, полученный партией, преодолевший 5-процентный барьер, даже при отказе кандидата остается у партии. Он перейдет другим партиям только в случае, если заявление об отказе напишут представители всех 25 территориальных групп.