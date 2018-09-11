Владивосток, 11 сентября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. На 10% вырос выездной турпоток из Российской Федерации летом 2018 года. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме руководитель Ростуризма Олег Сафонов в интервью ТАСС.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Иллюминатор в самолете

«Выездные турпотоки (из России) выросли где-то на 10% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.)», — сказал Сафонов.

Руководитель Ростуризма добавил, что данный показатель является «очень неплохим».

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что туристический поток в Россию может увеличиться на 10% за счёт болельщиков, которые пожелают вновь посетить страну после ЧМ-2018.

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