Москва, 11 сентября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал видео с танковых стрельб военнослужащих ВСУ, на кадрах которого военнослужащие едут на ржавой военной технике.

Теодор Жерико. Умалишенный, воображающий себя полководцем (фрагмент). 1822

«И это новая армия? Круто! Какой президент — такие и танки», -отметил один из пользователей.

«Беда, ствол ржавый, танкисты без спецодежды. Совсем денег на армию нет?» — задается вопросом другой подписчик.

Один из пользователей отметил, что военнослужащие в спортивных шортах и футболке — «это, наверно, последний стандарт «НАТО».

"Вот и будет перемога!»

«Ствол ржавый, танкисты одеты как партизаны, в танке грязище, танкисты как гопники. Что это за армия? Лучшая в Европе? Это она?﻿» — иронизируют пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко, выступая на форуме ветеранов в Киеве, заявил, что армия Украины станет «одной из самых сильных в Европе». Он отметил, что Киев осуществляет перестройку всего сектора безопасности, в том числе Вооружённых сил, полностью под стандарты НАТО.

При этом России он направил главный «месседж», который привёз с саммита Североатлантического альянса: «Вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства».

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