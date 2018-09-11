Вашингтон, 11 сентября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Почтовая служба США презентовала серию марок с портретом Джона Леннона. На презентации побывали вдова музыканта Йоко Оно и сын Шон Леннон. Пусть сам Джон и предпочитал другие марки. Но сотни фанатов тут же выстроились в очередь, чтобы приобрести новинку с изображением кумира. Ведь, несмотря на то, что Леннон был убит 8 декабря 1980 года, он остаётся одним из самых популярных музыкантов в мире, а песни Beatles продаются намного лучше большинства современных артистов. Убийца «битла» Марк Чепмен, с его слов, стрелявший в музыканта из-за голосов в голове, по-прежнему остаётся в тюрьме. Месяц назад ему в десятый раз отказали в досрочном помиловании. И поделом.

Очки Джона Леннона

Марки с изображением Леннона войдут в специальную коллекцию Music Icons, в которой, как легко догадаться, представлены портреты культовых музыкантов. Любопытно, что одна марка из данной серии — с улыбающейся Дженнис Джоплин, покончившей с собой в возрасте 27 лет — неофициально считается «самой оптимистической маркой» в мире.

На новой марке с Ленноном — его фотография, сделанная в 1974 году Бобом Груэном для сольного альбома музыканта Walls and Bridges. Изображение сделано в радужных «хипповских» тонах, и на каждой марке стоит факсимиле с автографом Джона.