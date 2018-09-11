Триполи, 11 сентября, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Гуманитарная организация «Врачи без границ» заявила о гибели 100 человек у берегов Ливии, сообщает 11 сентября Associated Press.

Цитата из х/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США Тонущие люди

Оставшиеся в живых нелегальные мигранты были задержаны и доставлены в специализированные службы.

«Врачи без границ» отмечают, что мигранты были родом из многих африканских стран, в частности Судана, Мали, Нигерии, Камеруна, Ганы, Ливии, Алжира и Египта. Одна из лодок затонула, что и привело к гибели 100 человек.

Напомним, после начала гражданской войны в Ливии, вызванной интервенцией стран НАТО, страна стала удобным транзитным пунктом для нелегальных мигрантов из Африки, многие из которых гибнут, пытаясь вплавь добраться до территории Евроосоюза.