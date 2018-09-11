Вашингтон, 11 сентября, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Очередной удар США по силам сирийского правительства будет носить столь же незаконный характер, как и предыдущие два, пишет Дэниэл Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир

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О возможности того, что США в третий раз нанесет удар по Сирии заявил целый ряд официальных лиц США, в том числе советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«В последнее время мы пытались донести тот посыл, что, в случае третьего применения химического оружия, реакция будет носить более жесткий характер», — подчеркнул 10 сентября Болтон.

За последние два года Вашингтон дважды наносил удары по Сирии в ответ на «применение режимом химического оружия». И каждый раз такие шаги были незаконными. Более того, сама необходимость угрожать сирийскому правительству и наносить по нему удары указывает на их низкую эффективность.

В своем выступлении Болтон дал понять, что третий удар будет носить более значительный характер, в таком случае увеличивается риск начала вооруженного противостояния с Сирией, Ираном и Россией. Опасность заключается в том, что с каждым новым ударом американские лидеры могут начать путать сдержанность сирийского правительства и его союзников с неготовностью ударить в ответ, в результате чего Вашингтон может оказаться втянутым в очередной ненужный конфликт.

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При этом США не должны заниматься разрешением конфликта в Сирии, тогда как американским военным нечего делать в арабской республике. Удар же по сирийским военным может привести к тому, что по США ответят, что не соответствует интересам США.

«Администрация Трампа допустит ошибку, если она нанесет авиаудар по сирийскому правительству. Кроме того, у нее нет абсолютно никаких полномочий на это в рамках конституции», — подчеркивает Ларисон.

«Также нет никакого оправдания совершению военных действий против сирийского правительства, когда это не имеет никакого отношения к защите США», — заключает он.

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что руководство США не исключает возможности нанесения ударов по правительственным войскам Сирии, а также поддерживающим их российским и иранским силам. В качестве предлога для такого шага выдвигается версия о якобы принятом главой Сирии Башаром Асадом решении использовать хлор в операции по освобождению провинции Идлиб — последнего оплота оппозиции в Сирии.

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