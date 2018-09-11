В РФ начались военные учения, которых так опасались в НАТО: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Путин раскритиковал правительство за непостроенные суда;
- Золото, алмазы и леса Дальнего Востока заинтересовали Индию;
- Начались масштабные учения «Восток-2018»;
- В России хотят ограничить кредитную нагрузку;
- На Камчатке гниют тонны лосося.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/625.