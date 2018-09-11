Симферополь, 11 сентября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Служебное расследование махинаций с техническими подключениями в Ялтинском РЭС поручил провести глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с министром топлива и энергетики РК Вадимом Беликом 10 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта. Крым

«Дал министру поручение провести служебное расследование на предмет махинаций с техническими подключениями в Ялтинском РЭС с последующим увольнением всех, кто к этому причастен. Ситуацию необходимо взять на личный контроль», — написал Аксенов на Facebook.

Кроме того, сообщил глава Крыма, в свою очередь, предприятие «Крымэнерго» должно выполнить поручение по установке индивидуальных приборов учета в товарищеских садовых кооперативах.

«Люди должны понимать, за что они платят, до конца года эта работа должна быть завершена», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года у руководства республики к «Крымэнерго» уже возникали вопросы.

«В «Крымэнерго» выдавали много «чудесных» решений, особенно по Южному берегу Крыма. Работа с юридическими лицами была выстроена плохо. Не было системности в работе», — заявил тогда Аксёнов, критикуя прежнее руководство ГУПа.

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Тогда же крымские общественники приводили данные о существенных потерях на электросетях, и в числе наиболее убыточных районов называлась Ялта.