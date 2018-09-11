Москва, 11 сентября, 2018, 11:32 — ИА Регнум. В российских кинотеатрах с 22 по 23 сентября пройдёт ретроспектива немецкого кинорежиссера Вернера Херцога. Проект «Иноекино» покажет на больших экранах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга фильмы «Агирре, гнев божий» и «Фицкарральдо».

Цитата из х/ф «Агирре, гнев божий». Реж. Вернер Херцог. 1972. ФРГ Клаус Кински в роли конкистадора Лопе де Агирре

«Агирре, гнев божий»

Картина об испанской экспедиции 1560−1561 годов в поисках Эльдорадо принесла мировую известность самому Херцогу и актёру Клаусу Кински, исполнившему главную роль. Именно с «Агирре, гнев божий» начался творческий союз режиссера и актёра, который впоследствии продлился еще 15 лет.

Несмотря на то, что Кински исполнил главную роль, в фильме звучит не его голос. Картину сняли на английском языке — единственном, который знали все участники съемочной группы. Оригинальный звук записали прямо на съемках, но использовать его не стали из-за низкого качества, поэтому в дальнейшем создали звуковую дорожку на немецком языке. Как рассказывал Херцог, Кински потребовал за перезапись звука такую сумму, что пришлось найти другого актёра с похожим тембром голоса. Им стал Герд Мартинцен.

В «Агирре, гнев божий» Херцог проанализировал функционирование влечения к смерти и процесс невротизации общества — то, что происходит с людьми, когда на вершине социальной пирамиды оказывается неврастеник с манией величия.

«Фицкарральдо»

Главная роль в этом фильме вновь досталась Клаусу Кински. Как и в «Агирре, гнев божий», в работе над лентой не обошлось без проблем. Капризное поведение актёра довело до белого каления не только режиссёра, но и вождя индейцев, которые были заняты в фильме в качестве статистов. Вождь серьёзно предлагал Херцогу помочь убить Кинске, если тот захочет. Естественно, режиссёр отказался, однако впоследствии шутил, что пожалел об этом.

«Фицкаральдо» — фильм Херцога, с которого можно начать знакомство с фильмографией знаменитого режиссёра. По нескольким причинам. Во-первых, эта картина получила престижнейшие награды (включая приз Каннского фестиваля) и объявлена критиками шедевром. Во-вторых, в ней вы найдёте множество мотивов, которые свойственны всему творчеству режиссёра: столкновения культуры и природы, насилие и «утончённость», чудаковатый романтизм одинакового героя «сверхчеловека-неудачника».

Кроме того, невольно эта лента сейчас, во времена обязательных «постколониализма» и «политкорректности», смотрится куда объемней вложенного в неё изначально месседжа. Каким бы он ни был. Особенно это становится заметно после просмотра примечательного фильма о фильме «Бремя мечты», который рассказывает об обстоятельствах создания картины, невольно проговаривая не самые лестные подробности. И для многих (в частности, вашего покорного слуги) эта документальная история куда интереснее самого игрового фильма. В любом случае если вам интересно провести вечер в размышлениях о цели своей жизни и цене творчества, то Херцог вынудит вас это сделать. Кроме того, это тот случай, когда про режиссёра можно смело сказать, что он не ищет легких путей, а идёт в гору», — отмечает кинокритик Дмитрий Тёткин.

Фильм покажут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Дом кино» (Екатеринбург). В Москве «Агирре, гнев божий» представит главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин, «Фицкарральдо» — киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев. В Санкт-Петербурге оба фильма представит кинопродюсер Владислав Пастернак; в Екатеринбурге — культуролог и кандидат философских наук Георгий Цеплаков.