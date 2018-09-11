Москва, 11 сентября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Участие делегации России в ПАСЕ будет зависеть от решения Ассамблеи по вопросу о полномочиях национальных делегаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая сессию.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Осенью Парламентская Ассамблея Совета Европы будет рассматривать вопрос о полномочиях национальных делегаций. От этого решения зависит наше участие в работе ПАСЕ», — сказал он.

Российская делегация настаивает на поправках в регламент Ассамблеи, гарантирующих полноправное участие национальных делегаций в работе.

«Надеемся, что разум возобладает и базовые принципы парламентаризма будут защищены», — заявил Володин.

В июле 2018 г. Бюро ПАСЕ приняло решение о подготовке доклада к осенней сессии о полномочиях и праве голоса национальных делегаций.