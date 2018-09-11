Москва, 11 сентября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В Москве ввели еще 20 километров выделенных полос для общественного транспорта на пяти новых участках, сообщает 11 сентября пресс-служба столичной администрации.

Lesless Выделенная полоса для общественного транспорта

Отмечается, что это позволит автобусам и троллейбусам, следующих по 102-м маршрутам, лучше соблюдать расписание.

Кроме того, благодаря запуску выделенных полос и переходу наземного транспорта на бестурникетную систему оплаты проезда, длительность поездки для пассажиров сократится примерно на 20 процентов.

Улицы, где появились выделенные полосы, можно посмотреть на сайте администрации Москвы.

Напомним, в конце июля в центре Москвы на семи улицах появились выделенные полосы для общественного транспорта общей протяженностью два километра. Это помогло сократить интервалы движения на 17 автобусных маршрутах.

Читайте подробнее: На семи улицах в центре Москвы появились выделенные полосы