Самара, 11 сентября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Полузащитник Йоан Молло присоединился к самарским «Крыльям Советов». Об этом 11 сентября сообщается на странице клуба в Twiiter.

Soccer.ru Йохан Молло

Французский игрок прошел медицинское обследование в Москве. После этого он прибыл в Самару, в аэропорту его встретили болельщики клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Молло может вновь перешёл в «Крылья Советов». Ранее он выступал за самарский клуб с 2015 по 2017 год.

Напомним, что в России Молло также играл за «Зенит». В прошлом сезоне он сыграл шесть матчей за лондонский «Фулхэм».