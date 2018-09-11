Вильнюс, 11 сентября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Вильнюсский окружной административный суд отклонил претензии немецкой компании Sypra, которую литовская служба по конкуренции обвинила в картельном сговоре с компанией Norvesta при покупки радиоактивного лома с остановленной и демонтируемой Игналинской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 сентября. В декабре 2017 года компании были оштрафованы на суммы свыше 27 тыс. евро каждая за непрозрачный аукцион по покупке лома.

Круговая порука. Карикатура 1871 года

На аукционе продавались загрязненные радиоактивными веществами медные трубки весом 2 тыс. тонн. В аукционе участвовали только два предприятия. Одно немецкое предприятие, победившее на аукционе, приобрело право на приобретение трубок по первоначальной цене — более 5 млн литов (1,5 млн евро), или 2 тыс. 700 литов (781,9 евро) за тонну. Тогда на рынке цены были почти в пять раз выше — около 13 тыс. литов за тонну (3 тыс. 765 евро).

Кроме того, победитель аукциона был обязан вывезти приобретенный металл с Игналинской АЭС неочищенным, но после аукциона на территории АЭС была оборудована технологическая линия для очистки трубок и были начаты работы по их очищению.

В этом деле обвинения в злоупотреблении служебным положением предъявлены шести лицам: уже бывшему гендиректору АЭС Дарюсу Янулявичюсу, бывшему гендиректору Освальдасу Чукшису, бывшему руководителю отдела коммерции, уполномоченному представителю немецкого предприятия, директору одного литовского предприятия и гражданину Германии.

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Янулявичюс подал в отставку 9 января, а разбирательство в отношении бывших руководителей закрытой станции продолжается. Этот эпизод — один из нескольких, которые расследуют литовские правоохранители.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за регулярных коррупционных скандалов на остановленной Игналинской АЭС европейские доноры, которые финансируют демонтаж станции, пригрозили прекратить финансирование, при том что официальный Вильнюс уже заявлял, что даже при сохранении финансирования в предусмотренном ранее объёме для окончания работ не хватит порядка одного миллиарда евро, которые в Литве решили попросить у Евросоюза.

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