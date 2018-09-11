Луганск, 11 сентября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня, 11 сентября, обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия школу в поселке Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

John Crosby Миномётный обстрел

Сообщается, что обстрелы были произведены с направления населенного пункта Золотое-4 в 08:00 утра по местному времени.

«В данный момент все дети эвакуированы. Разрушения и жертвы уточняются», — говорится в сообщении.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие, приуроченное к новому учебному году. Тем не менее ВСУ нарушают договоренности, ведя обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР.

Отметим, что воюющие стороны регулярно объявляют перемирия, которые на время снижают интенсивность обстрелов, после чего обстрелы продолжаются с обычной силой.

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