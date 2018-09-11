Ярославль, 11 сентября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники полиции установили личность подростка, который имел отношение к поджогу мусорных контейнеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Алины Жестовской Сгоревшие контейнеры

Как выяснили сотрудники отдела полиции по Дзержинскому району, в одном из случаев контейнеры поджигал 13-летний подросток.

Возгорание произошло 8 сентября вечером. Сгорели четыре контейнера для сбора бытового мусора рядом с одним из домов на улице Труфанова. В ходе проверки сотрудниками уголовного розыска установлен подросток, который ранее уже попадал в поле зрения сотрудников полиции и состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В полиции подчеркнули, что к массовому уничтожению контейнеров «Хартии» подросток отношения не имеет — мусорные баки он поджег из хулиганских побуждений.

Напомним, за несколько дней до 1 сентября в Ярославле были сожжены больше десяти пластиковых контейнеров регионального оператора по работе с бытовыми отходами.