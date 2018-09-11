Владивосток, 11 сентября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Запасы углеводородов расположенного на континентальном шельфе в Охотском море месторождения «Нептун» утвердила Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

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«Они (запасы) составили 415,8 млн тонн нефти по категориям С1+С2», — уточнил Дюков.

Глава «Газпром нефти» отметил, что вышеуказанная цифра превышает первоначальную оценку запасов углеводородов в 1,6 раза.

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