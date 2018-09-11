Обнинск, Калужская область, 11 сентября, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Трое воспитанников обнинской школы пауэрлифтинга завоевали золотые медали на первенстве мира по пауэрлифтингу, состоявшемся в городе Потчефструм Южно-Африканской республики. Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска Калужской области.

Admobninsk.ru Сборная команда России по по пауэрлифтингу

Илья Маричев, Дарья Ефимцева и Анастасия Минаева взяли «золото» в составе команды Российской Федерации. Так, Илья Маричев выступал в весовой категории до 53 кг и установил два мировых рекорда: в тяге 218 кг и в сумме 532,5 кг, уточнили в комитете.

Воспитанница тренера Владислава Хабаровского Дарья Ефимцева установила в ЮАР три мировых рекорда, улучшив свои результаты 2017 года: 265 — приседания, 170 — жим, 200 — тяга, что на 15 кг превысило норматив мастера спорта международного класса.

Ещё одна ученица Хабаровского, Анастасия Минаева, также завоевала золотую медаль в Потчефструме.

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