Москва, 11 сентября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Мировой общественности следует отреагировать на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о готовности ввести санкции в отношении Международного уголовного суда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

«Мировая общественность обязана отреагировать на заявление официального представителя Вашингтона. Нельзя допускать давления США на международные институты права и следует жестко пресекать подобные попытки подорвать основы системы мировой безопасности», — сказал он.

Власти США намереваются окончательно развязать себе руки и ставят себя над законом, заявляя о превосходстве над международным правом, указал парламентарий.

Заявление Болтона вызывает негодование и является серьезным вызовом международной общественности, на который должны обратить внимание в других странах и правовых организациях, включая ООН, заявил Железняк.

«Болтон, очевидно, намеревается запечатлеться в памяти максимально радикальными идеями и замахнулся на Международный уголовный суд, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Видимо, следует ожидать следующего шага, которым США введут санкции против самой ООН», — рассуждает он.