Петропавловск-Камчатский, 11 сентября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. В Следственном комитете России по Камчатскому краю прокомментировали задержание министра здравоохранения региона Татьяны Лемешко. Вместе с чиновницей задержаны её предполагаемые соучастники — учредитель коммерческой структуры и адвокат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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СУ СКР по Камчатскому краю в отношении министра здравоохранения региона Татьяны Лемешко возбуждено уголовное дело. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении адвоката и учредителя коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Растрата», то есть хищение денежных средств в особо крупном размере.

«По версии следствия, министр здравоохранения с целью хищения средств краевого бюджета в особо крупном размере, вверенных министерству в соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения Камчатского края», подпрограммой «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края», вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и его адвокатом. Эта группа совершила хищения бюджетных средств в особо крупном размере — не менее 22 млн рублей, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд ГБУЗ «Камчатская городская поликлиника № 3». Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Камчатскому краю.

Следователи провели обыски и выемку документов в жилищах подозреваемых, а также в министерстве здравоохранения Камчатского края, в Камчатской городской поликлинике № 3, в Торгово-промышленной палате Камчатского края и в коммерческой организации, руководитель которой входит, по версии следствия, в состав преступной группы. Подозреваемые, как уже говорилось, задержаны. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу.

В следственных действиях по данному делу одновременно было задействовано более 40 следственных и оперативных сотрудников СУ СКР по Камчатскому краю и УФСБ по Камчатскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября на Камчатке сотрудниками ФСБ задержана министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко. Ей 61 год, минздрав полуострова она возглавляет с 2008 года. Жители Камчатки выражают крайнее недовольство состоянием здравоохранения в крае — в больницах не хватает врачей и персонала, лекарств и оборудования.