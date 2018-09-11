Джакарта, 11 сентября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Правительство Индонезии собирается купить американские транспортные самолеты C-130J Super Hercules и транспортные вертолеты Chinook, сообщает Antaranews.

33fw.af.mil С-130J Super Hercules

«Индонезия намерена купить пять единиц транспортных самолетов Hercules и вертолетов Chinook из США», — заявил министр обороны Рямизард Рякуду.

По словам министра обороны Индонезии, транспортный самолет Hercules, когда-то купленный Индонезией, устарел, и президент Джоко Видодо надеется на приобретение новейших тяжелых транспортных самолетов.

«Раньше Индонезия собиралась приобрести российские вертолеты Ми-26, но они не подходят. Поскольку на расстоянии 100 метров работа пропеллеров может привести к падению крыш жилых домов», — заявил министр. Вертолеты Chinook, по его словам, являются многоцелевыми транспортными вертолетами.

Министр обороны добавил, что Индонезия стремится наращивать возможности основной независимой системы вооружения в долгосрочной перспективе, а также налаживать партнерские отношения с дружественными странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа состоялась встреча министра обороны Индонезии Рямизард Рякудус министром обороны США Джеймсом Мэттисом.