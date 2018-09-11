Москва, 11 сентября, 2018, 09:29 — ИА Регнум.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Падение в пропасть

Начало новой торговой недели ознаменовалось новыми поражениями для рубля, который достиг минимумов середины марта 2016 года в паре с долларом на продолжающемся бегстве игроков из российских активов. Пара евро/рубль впервые с конца февраля того же года коснулась отметки 81,74 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Отечественная валюта падает без передышки, ощущая на себе все большую неприязнь со стороны нерезидентов, напуганных перспективами ужесточения санкций со стороны США и ЕС, напряженной ситуацией в Сирии, сложной обстановкой на развивающихся рынках и общим нежеланием мировых инвесторов покупать рисковые активы. 12 сентября сенаторы возобновят слушания на тему введения новых ограничений в отношении России, и в такой обстановке у рубля вряд ли появится шанс на локальную коррекцию, даже если цены на нефть покажут более решительный рост», — пояснил эксперт.

Если в ближайшие дни со стороны Запада продолжат поступать угрозы введения новых «карательных мер», то грядущий налоговый период будет не в силах ослабить давление на российскую валюту. Усугубляет ситуацию внутренний фактор, а именно, воскресный протест против повышения пенсионного возраста. При этом продажи рубля продолжаются даже в периоды ослабления доллара, который накануне подешевел к основным валютам. Это лишь подчеркивает уязвимость и беззащитность российской валюты.

«Так, вполне возможно, что уже в скором времени доллар превысит следующий барьер в виде уровня 71 рубль. Но прежде не исключена небольшая коррекция в направлении уровня отметки 70 рублей», — считает Ковалев.

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